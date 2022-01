The Batman: Assassino da vida real inspira história com Robert Pattinson

The Batman, estrelado por Robert Pattinson, promete ser mais sombrio do que o esperado. O filme da DC vai buscar inspiração no Assassino do Zodíaco, famoso serial killer dos EUA que nunca foi pego.

O famoso assassino, que aterrorizou a San Francisco dos anos 1960, serve como uma inspiração para o Charada de Paul Dano. Nas prévias, os fãs da DC puderam notar que o vilão está até mesmo com uma roupa diferente, sem nenhum traço colorido pelo qual o personagem é conhecido.

Como se sabe, o Assassino do Zodíaco usava um traje bizarro feito em casa, se comunicava com criptogramas e ainda fazia colagens para tentar confundir os detetives. Isso foi usado para trazer um Charada mais sombrio no The Batman de Robert Pattinson.

“A premissa do filme é que o Charada é moldado meio que no Assassino do Zodíaco, matando pessoas importantes de Gotham, que são pilares da sociedade. Eles são figuras que seriam legítimas. Começa pelo prefeito e vai descendo. E com os assassinatos, ele revela que essas pessoas não são quem dizem ser”, explicou o diretor Matt Reeves ao Movie Maker.

O Assassino do Zodíaco da vida tem pelo menos 14 vítimas confirmadas, feitas na mesma região no fim dos anos 1960. O criminoso ainda enviava mensagens ameaçadoras e com códigos para imprensa, provocando a todos.

Oficialmente, a identidade do serial killer nunca foi descoberta. Investigações recentes apontam que o criminoso pode ser Gary Francis Poste, um homem que morreu em 2018. Essa macabra e misteriosa história foi contada no filme Zodíaco, de 2007, que está no Globoplay.

The Batman, com Robert Pattinson, chega nos cinemas

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

É esperado que The Batman seja o começo de uma nova trilogia na DC. Além disso, será o início de um universo compartilhado de personagens de Gotham.

Uma série da polícia de Gotham está em desenvolvimento, e o Pinguim de Colin Farrell também terá seu próprio seriado. É possível que mais projetos derivados sejam anunciados em breve.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.