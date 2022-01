The Batman não terá crossovers com filmes da DC; veja o motivo

O diretor Matt Reeves voltou a comentar sobre The Batman estar ou não no universo compartilhado da DC. O cineasta confirmou que a ideia continua sendo manter o herói de Robert Pattinson sem crossovers.

Assim como o Coringa de Joaquin Phoenix, The Batman quer ter a história isolada no próprio universo. Para a Esquire, Matt Reeves comentou o motivo dessa escolha.

A ideia começou ainda quando Ben Affleck trabalhava no filme. Após a saída do outro ator de Batman, Robert Pattinson foi escolhido como o protagonista e o longa foi isolado do restante da DC.

“Eu disse para ele: ‘Eu respeito que o Universo da DC virou um grande mundo e que todos os filmes estão conectados. Mas, outro filme do Batman não deve carregar o peso de se conectar com outros personagens e longas'”, contou o diretor.

O produtor de The Batman, Dylan Clark, adicionou que, “a Warner Bros tem um multiverso em que estão explorando diferentes formas de usar o personagem, mas nós não nos envolvemos nisso. Matt é interessado em levar o personagem ao limite emocional e balançar a base dele”.

Dessa forma, os fãs da DC devem esperar The Batman como um filme completamente isolado das outras produções da DC.

The Batman, com Robert Pattinson, chega nos cinemas

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

É esperado que The Batman seja o começo de uma nova trilogia na DC. Além disso, será o início de um universo compartilhado de personagens de Gotham.

Uma série da polícia de Gotham está em desenvolvimento, e o Pinguim de Colin Farrell também terá seu próprio seriado. É possível que mais projetos derivados sejam anunciados em breve.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.