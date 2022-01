The Flash pode ter Mulher-Maravilha de Gal Gadot

Gal Gadot pode ter uma participação como Mulher-Maravilha em The Flash. Foi o que a própria atriz indicou em uma postagem no Instagram.

A estrela compartilhou um vídeo mostrando o que aconteceu de importante em sua vida nos meses de 2021. Entre julho e agosto, Gal Gadot aparece sendo maquiada para o que parece ser um novo projeto como Mulher-Maravilha.

Acontece que o projeto da DC que estava sendo gravado nessa época era, justamente, The Flash. A participação da atriz já vinha sendo especulada, e agora parece ter sido confirmada.

Confira abaixo o vídeo que Gal Gadot compartilhou no Instagram.

The Flash está chegando

The Flash enfim terá a história do Barry Allen dos cinemas com Ezra Miller.

A trama envolverá o Ponto de Ignição, o que indica que os fãs devem esperar múltiplas realidades e viagens no tempo.

Na aventura, o herói estará acompanhado de famosos personagens da DC. Entre eles, a Supergirl, que como mencionado, no filme fica com a atriz Sasha Calle.

Os mentores do Flash nesse filme serão duas versões do Batman. Uma é a de Liga da Justiça, interpretado por Ben Affleck, enquanto a segunda é a de Michael Keaton, dos filmes clássicos de Tim Burton.

A direção é de Andy Muschietti. O cineasta ficou conhecido pelos filmes de It: A Coisa.

The Flash, novo filme da DC, está previsto para chegar em 4 de novembro de 2022.