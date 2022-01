The Rock recusou sequências para 3 filmes populares

O produtor Hiram Garcia, colaborador próximo de Dwayne Johnson, o The Rock, confessou que o astro recusou ao menos três sequências. Todas seriam de filmes populares do próprio ator.

Ao Collider, o produtor comentou que The Rock se tornou bastante seletivo com os projetos que quer. Com isso, recusou ideias para filmes que já tiveram uma história contada.

Nesse caso, Hiram Garcia revelou as recusas para continuações de Viagem 2: A Ilha Misteriosa, Terremoto: A Falha de San Andreas e Rampage: Destruição Total.

“Em todos esses filmes, os estúdios estavam pedindo por uma sequência, mas nós sentimos de forma conjunta, ‘Olhe, nós contamos uma ótima versão da história. Agora, nós queremos contar outra diferente'”, declarou o produtor.

Entre os projetos escolhidos no lugar estiveram Alerta Vermelho, que foi lançado na Netflix, e Adão Negro, filme de heróis da DC que ainda chega aos cinemas em 2022.

Produtor diz que The Rock nasceu para ser Adão Negro

Na mesma entrevista para o Collider, o produtor Hiram Garcia elogiou Dwayne Johnson, o The Rock, como Adão Negro, personagem da DC. Ele acredita que o astro nasceu para assumir esse papel.

O produtor disse: “DJ nasceu para interpretar Adão Negro. Se existe alguém perfeito para esse papel, é ele.”

O produtor destacou que Adão Negro continua em pós-produção. Os efeitos especiais, por exemplo, nem mesmo começaram a ser realizados.

“Estamos muito animados com o primeiro corte. Isso estabelece uma base do que ainda precisamos fazer.”

“A produção está em um estágio em que os efeitos especiais ainda não foram feitos. Mas estamos confiantes, porque o primeiro corte já é ótimo e muito divertido.”

Adão Negro, com The Rock, será lançado nos cinemas em 28 de julho de 2022.