Time do Coração é baseado em surpreendente história real na Netflix

Time do Coração, o mais novo projeto de Kevin James na Netflix, está fazendo grande sucesso com o público brasileiro da plataforma. Por mais estranha que pareça, a comédia é baseada em uma história real! Sean Payton, o protagonista do longa, existe de verdade, e participou de um inusitado escândalo no mundo do futebol americano.

“Suspenso da NFL, o técnico Sean Payton resolve treinar o time de futebol americano do filho nesta comédia para toda a família”, afirma a sinopse oficial de Time do Coração na Netflix.

Além de Kevin James no papel principal, Time do Coração conta também com Taylor Lautner, Rob Schneider, Jackie Sandler, Gary Valentine, Chloe Fineman e John Farley.

O site Decider explicou tudo que os fãs precisam saber sobre a história real de Time do Coração na Netflix; confira abaixo.

A história real de Time do Coração na Netflix

Time do Coração adapta para as telas da história real do técnico da NFL (National Football League, a mais importante liga de futebol americano dos Estados Unidos) Sean Payton, interpretado por Kevin James.

Na vida real, Payton foi o técnico do time New Orleans Saints entre 2006 e 2012, até ser suspenso por seu envolvimento no escândalo das “recompensas”.

No escândalo em questão, integrantes do New Orlean Saints foram acusados de distribuir recompensas para atletas que machucassem propositalmente jogadores dos times adversários, com o objetivo de tirá-los das partidas.

Segundo o jornal The New York Times, esta foi a primeira vez que a NFL decidiu suspender um técnico-principal por toda a temporada. Payton tentou recorrer da decisão, mas teve o recurso negado.

Após ficar quase um ano afastado do esporte, Payton retornou ao Saints em janeiro de 2013.

“Payton cumpriu todos os requisitos impostos a ele durante sua suspensão. Ficou claro que ele entende e aceita que sua responsabilidade como técnico é promover a segurança dos jogadores e exemplificar como o esporte deve ser jogado”, afirmou uma nota oficial de Roger Goodell, o comissário da NFL.

Mas nem todos os fãs de futebol americano conseguiram perdoar Payton. Quando a Netflix divulgou o primeiro trailer de Time do Coração, em dezembro de 2021, alguns entusiastas da NFL usaram o Twitter para protestar contra a decisão da plataforma.

Para eles, o fato da Netflix tentar atenuar os escândalos do técnico em um filme de comédia é, no mínimo, irresponsável.

Assim como é mostrado no filme, Payton realmente treinou o time escolar de futebol americano do filho enquanto estava suspenso.

Time do Coração, com Kevin James, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.