Tobey Maguire e ator brigaram por atriz de Homem-Aranha na vida real

Tobey Maguire deixou fãs emocionados com seu retorno como Peter Parker em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Durante as gravações da franquia original, o astro desenvolveu uma forte conexão com Kirsten Dunst, a intérprete de Mary Jane – e chegou até mesmo a brigar com um ator ‘cancelado’ na vida real. O site TheThings explica tudo que os fãs precisam saber sobre essa história; veja.

Na franquia original do Homem-Aranha, produzida por Sam Raimi, Tobey Maguire também contracenou com James Franco, o intérprete de Harry Osborn.

Desde então, Franco foi “cancelado” em Hollywood. O ator foi acusado de assediar alunas de seu curso de teatro e dormir com estudantes, ignorando o óbvio desequilíbrio de poder das relações.

Em dezembro de 2021, James Franco admitiu ter mantido as relações problemáticas, e pediu desculpas em uma nota oficial e um vídeo divulgado na internet.

Durante as gravações originais de Homem-Aranha, Tobey Maguire e Kirsten Dunst começaram a namorar em segredo. Nem mesmo Sam Raimi foi informado da relação.

“Eles aparentemente começaram a namorar no primeiro filme, embora eu não soubesse na época. Aí, terminaram antes do segundo filme. Eu fiquei preocupado, já que não sabia se eles teriam a mesma química de antes”, comentou o cineasta.

Posteriormente, James Franco também revelou que tinha uma enorme crush por Kirsten Dunst enquanto a atriz namorava o colega de cena.

O interesse de James Franco pela eterna Mary Jane causou uma boa dose de tensão do set, mas com as gravações do segundo filme, os ânimos se acalmaram.

Franco falou sobre a polêmica em uma entrevista à revista Playboy, na qual revelou que sua relação com Tobey Maguire mudou para sempre.

“Na época, Tobey e Kirsten começaram a namorar. Eu tinha uma crush na Kirsten, e fiquei chateado por um tempo. O Tobey também ficou bravo comigo. Mas no segundo filme, tudo melhorou”, comentou o ator.

Mesmo assim, James Franco não curtiu sua experiência nos filmes da Marvel. Em um papo com o The Hollywood Reporter, o astro revelou que nunca quis atuar em Homem-Aranha em primeiro lugar.

“Participei de vários filmes que eu não queria, só porque minha equipe me forçava. A partir daí, parei de escutar os outros e passei a escolher meus projetos”, explicou Franco.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com Tobey Maguire e Tom Holland, está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Como todos os filmes da Marvel, Homem-Aranha 3 deve chegar em breve à plataforma Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.