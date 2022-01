Tobey Maguire pode voltar como Homem-Aranha em novo filme da Marvel

O retorno de Tobey Maguire como Peter Parker em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa foi um dos pontos que mais agradou os fãs e pode ser que ele retorne para mais um filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Em conversa sobre a continuação do filme do Mago Supremo, os editores do DisInsider, Skyler Shuler e Derek Cornell disseram que Maguire estará no filme:

Continua depois da publicidade

“Tobey Maguire estará em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ainda não sabemos sobre Andrew Garfield, mas podemos supor que ele também pode estar no filme”.

O próprio Tobey Maguire deixou aberta a possibilidade de retornar ao MCU em mais um filme, em entrevista ao Deadline.

“Sou um grande fã de Tom Holland e desses filmes e de Andrew. Então, foi definitivamente intrigante”, disse o ator sobre voltar ao papel do Homem-Aranha. “Mas, sim, eu também estava pensando: ‘Bem, o que vamos fazer?’ E isso foi um pouco misterioso. Gostei do que me disseram. Mas, era realmente sobre se reunir com essas pessoas e revisitar o que fazia parte da minha história e ter a chance de se reunir. Há coisas pessoais também, que são meio que resoluções ou uma maneira de revisitar e… não sei bem como colocar. É sobre voltar para isso, não quero dizer que é o fechamento de um capítulo, é mais como revisitar algumas resoluções”.

Doutor Estranho 2 chega em breve

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.