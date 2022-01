Tobey Maguire teve transformação chocante para ser o Homem-Aranha

Uma das maiores surpresas de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa foi o retorno de Tobey Maguire como Peter Parker. Junto com Andrew Garfield, o intérprete original do herói emociona fãs no mundo inteiro. No novo filme do MCU, Maguire aparece com um visual bem diferente. Afinal de contas, 15 anos já se passaram desde o lançamento do Homem-Aranha 3 de Sam Raimi.

Após a conclusão da franquia original, a carreira de Tobey Maguire deu uma boa desacelerada. A explicação é simples: o fracasso de Homem-Aranha 3 e os escândalos da vida pessoal do astro quase o colocaram na “lista negra de Hollywood”.

Muita gente acredita que, com o sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, podemos estar perto de uma “renascença de Tobey Maguire”, assim como aconteceu com Keanu Reeves há alguns anos.

Enquanto isso não acontece, o site Looper falou tudo sobre a transformação original de Tobey Maguire para interpretar Peter Parker em Homem-Aranha; veja abaixo.

Chegou chegando

Tobey Maguire precisou passar por um intenso treinamento físico para interpretar o Homem-Aranha, mas já chegou à produção com uma boa experiência de luta e malhação. Foi o diretor Sam Raimi que ajudou o astro a conseguir o papel. A dupla gravou um vídeo do ator performando movimentos de luta e lutando contra vilões anônimos em um moletom azul.

A intenção de Maguire não era apenas provar que conseguiria aguentar as intensas cenas de luta, mas também mostrar o corpo como Peter Parker. Por isso, Maguire colocou o traje na altura da cintura, para exibir os músculos que já havia cultivado. A estratégia deu certo, e o ator foi rapidamente escalado como o protagonista de Homem-Aranha.

O treinamento intenso de Tobey Maguire

Em uma entrevista publicada na época do lançamento de Homem-Aranha, Maguire revelou que passou 5 meses treinando 6 dias por semana antes do início das gravações. Todos os dias, o astro malhava por cerca de 4 horas, levantando pesos e mudando o corpo para corresponder às expectativas dos fãs.

“Para alguém que não era um rato de academia, como eu, foi uma oportunidade perfeita para trabalhar com ótimos profissionais e entrar em forma. Mas vou dizer uma coisa: não importa o quão ‘bombado’ você fique, é muito difícil evitar comer as bobagens favoritas”, explicou o astro.

Personal trainer das estrelas

Como de costume em filmes de super-heróis, Tobey Maguire treinou com um famoso personal trainer. O ator trabalhou com Gregory JunJou-Roche, da Holistic Fitness. Previamente, o bodybuilder já havia colaborado com estrelas como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Demi Moore. O fisiculturista descreve seu método de trabalho como “uma junção do corpo e mente”.

A abordagem única do treinador transformou Maguire no super-herói perfeito. Com o treinamento, o ator desenvolveu as habilidades necessárias para gravar as cenas de ação e lutar contra os vilões. O resultado da malhação pode ser conferido na cena em que Peter Parker aparece sem camisa, quando o herói percebe que a picada de aranha mudou completamente seu corpo.

As artes marciais do Homem-Aranha

Em um vídeo dos bastidores de Homem-Aranha 2, o coordenador de dublês falou sobre a dificuldade em desenvolver o estilo de luta do herói. A intenção de Scott Rogers era criar um estilo específico para Peter Parker, sem transformar o personagem em um expert em kung-fu ou ginástica. Foi de Tobey Maguire a decisão de gravar a maior quantidade possível de cenas de ação, utilizando dublês para pouquíssimas sequências.

Maguire contou também com a ajuda de Steven Ho, o artista marcial que interpretou Donatello em um dos filmes das Tartarugas Ninjas. Em uma entrevista, o profissional não poupou elogios para o intérprete do Homem-Aranha. “Ele encarava as cenas de luta como uma forma de arte”, comentou o artista marcial.

A dieta de Tobey Maguire

Além de passar horas na academia todos os dias, Tobey Maguire precisou passar por uma abrangente reeducação alimentar, tudo isso para adequar o corpo à figura do herói. Em uma entrevista ao programa de Howard Stern, Maguire revelou que, na época das gravações, todas as suas refeições eram preparadas cuidadosamente por um nutricionista. O ator costumava fazer 5 refeições por dia, para gerar energia suficiente para a malhação.

O processo foi ainda mais complicado por Maguire não poder depender de fontes tradicionais de proteína, – como frango ou carne vermelha – como fazem outros atores. O ator se tornou vegetariano nos anos 90, e desde então, nunca mais olhou para trás. Para não perder a cabeça com a rigorosa dieta, Tobey Maguire podia comer o que quisesse em pelo menos um dia da semana, o dia do descanso.

Problemas nas costas do Homem-Aranha

Nos meses anteriores à produção de Homem-Aranha 2, rumores indicaram que Tobey Maguire seria substituído por Jake Gyllenhaal. Após as gravações do primeiro filme, Maguire passou a sofrer de uma intensa dor nas costas, que continuou afetando-o até as filmagens da sequência. Não se sabe se o problema na lombar foi causado pelas cenas de ação do filme, ou se já existia antes da produção.

Para se recuperar, Tobey Maguire passou pelo menos duas semanas descansando as costas. Com o início das gravações de Homem-Aranha 2, o ator trabalhou cuidadosamente com os coordenadores de cenas de ação, e se surpreendeu ao sentir-se completamente bem. “Na verdade, as cenas de ação foram até mais fáceis, e a dor nas costas não voltou”, explicou o astro.

Tobey Maguire em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Em seu retorno em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Tobey Maguire aparece bem diferente que o Peter Parker da franquia de Sam Raimi. Afinal de contas, passou-se mais de uma década entre o lançamento Homem-Aranha 3 e o novo filme de Tom Holland. Muitos fãs perceberam que Maguire aparece com os cabelos mais ralos e um corpo bem mais “normal” que o do herói original.

Nos últimos anos, Tobey Maguire se dedicou principalmente a projetos independentes e colaborações por trás das câmeras. Por isso, o ator não precisou manter-se bombado para atuar em blockbusters. Hoje em dia com 46 anos, Maguire tem o corpo no estilo ‘dad bod’, sem músculos em destaque e com uma aparência mais madura.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas brasileiros.