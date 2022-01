Tom Cruise se arrependeu de recusar surpreendente filme

Tom Cruise se arrependeu se recusar um surpreendente longa-metragem. O trabalho poderia ter levado o ator para uma indicação ao Oscar.

Em uma entrevista para a Australian Broadcasting Corporation (via Looper), o astro comentou que recebeu um convite para estrelar Uma Mente Brilhante. Ele acabou recusando a oportunidade.

Continua depois da publicidade

O papel principal em Uma Mente Brilhante terminou nas mãos de Russell Crowe, que recebeu muitos elogios por seu trabalho. Ele é conhecido por ter estrelado Gladiador.

Com sucesso de bilheteria e com a crítica, Uma Mente Brilhante teve grande destaque no Oscar. Russell Crowe, inclusive, recebeu uma indicação na categoria de Melhor Ator.

Mas por que exatamente Tom Cruise recusou o papel principal em Uma Mente Brilhante? A Entertainment Weekly apontou que pode ter sido por causa de um conflito de agenda.

Como sabemos, Tom Cruise estrelou Vanilla Sky na mesma época de Uma Mente Brilhante. Portanto, ele provavelmente foi forçado a escolher entre um projeto e outro.

Uma Mente Brilhante não é o único longa-metragem que Tom Cruise chegou perto de estrelar. Ele também era cotado para o papel de Tony Stark em Homem de Ferro.

Nesse caso, alguns dizem que ele não se interessou muito pelo personagem na época. Outros indicam que ele chegou a entrar em negociações com a Marvel, mas por algum motivo abandonou o projeto.

Curiosamente, hoje em dia existem rumores de que Tom Cruise pode aparecer como uma variante do Homem de Ferro no multiverso em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Esse rumor permanece sem confirmação, embora seja muito comentado pelos fãs.

No cinema, Tom Cruise aparecerá em breve em Top Gun 2. A estreia acontece em 27 de maio de 2022.