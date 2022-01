Tom Hardy revela por que aceitou papel de Venom

Tom Hardy já era bastante conhecido, com diversos papéis em Hollywood antes de Venom, naturalmente, ele era um grande nome para lançar o projeto da Sony. A decisão do ator de aceitar o papel, no entanto, foi por conta do filho dele.

Hardy já havia gravado um filme de super-herói antes do primeiro Venom, Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge. No longa-metragem de Christopher Nolan ele interpretou o vilão, Bane.

À Variety, Tom Hardy falou sobre ter recebido o roteiro de Venom e sobre o motivo de ter aceitado o papel no filme da Sony com personagens da Marvel.

“Em primeiro lugar eu sou um pai. Uma das coisas que você recebe como pai é um grande influxo de histórias trazidas para você sobre Homem-Aranha, Venom, Capitão América e afins. Então, meu filho veio até mim com um personagem específico pelo qual ele absolutamente se apaixonou”, revelou Hardy.

“Comecei a dar uma olhada nisso”, continuou ele. “E então, como em um passe de mágica, um roteiro apareceu no horizonte. Já tendo feito Batman com Chris Nolan, eu já tinha feito um pouco de super-herói, mas quando tive a oportunidade de viver Venom – e isso se relacionou com o amor do meu filho por Venom e como ele era legal – eu fiquei muito, muito animado e decidi que queria fazer isso”.

Venom 3 vai acontecer

Em uma entrevista recente ao Collider, a produtora Amy Pascal confirmou que Venom 3 está atualmente em desenvolvimento na Sony.

“Estamos nos estágios de planejamento agora, mas nosso foco é fazer com que todos assistam Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, revelou a produtora.

Tom Hardy, obviamente, deve retornar como o protagonista de Venom 3. Ainda não se sabe se o diretor Andy Serkis voltará para comandar a sequência.

Mesmo dividindo a crítica e o público, Venom: Tempo de Carnificina (Venom 2) teve grande sucesso de bilheteria. Portanto, não é uma surpresa que Venom 3 esteja em desenvolvimento.

Ainda não há data de lançamento para Venom 3, da Sony.