Tom Holland salta em navio voador no trailer de Uncharted

A Sony lançou mais um trailer de Uncharted: Fora do Mapa, adaptação dos games de PlayStation com Tom Holland no papel principal.

A prévia traz algumas cenas que já vimos em trailers anteriores, como a de Holland, como Nathan Drake, saltando pela carga de um avião, como no game Uncharted 3.

Outro ponto que vemos na prévia mostra uma caravela sendo levada pelos ares, possivelmente contendo o tesouro que estão atrás.

Dito isso, o protagonista parece bem mais novo que nos games. O filme parece não se passar no mesmo universo dos jogos, apenas é uma adaptação.

Veja o trailer de Uncharted: Fora do Mapa, abaixo.

Em uma corrida por US$ 5 bilhões, tome cuidado em quem você confia. @TomHolland1996 e @markwahlberg estrelam #Uncharted: Fora do Mapa em 17 de fevereiro exclusivamente nos cinemas. pic.twitter.com/AL0EFwDkqG — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) January 27, 2022

Mais sobre Uncharted: Fora do Mapa

Uncharted tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa será a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla terá a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted, com Tom Holland, tem previsão de estreia no Brasil para 17 de fevereiro de 2022.