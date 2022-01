Tom Holland tentou ser novo 007

Tom Holland disse à Variety que teve uma reunião com os executivos da Sony Pictures para apresentar uma ideia para um novo longa-metragem de James Bond, que ele poderia estrelar interpretando um jovem 007. No entanto, a tentativa do ator não deu certo.

“Tive uma reunião com a Sony para apresentar uma ideia sobre um jovem James Bond, que eu havia desenvolvido”, disse Tom Holland.

“Era uma história de origem de James Bond. Realmente não fazia sentido. Não funcionou. Era o sonho de um garoto, e não acho que os produtores estavam interessados.”

No entanto, a ideia de Tom Holland para uma história de origem de 007 acabou ajudando o ator a ser escalado como Nathan Drake em Uncharted, adaptação de jogos da Sony.

“Isso despertou a ideia de que Nathan Drake poderia ter uma história de origem, em vez de um acréscimo aos jogos, o que iniciou uma conversa.”

Tom Holland é Nathan Drake em adaptação de Uncharted

Uncharted tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa será a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla terá a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted, com Tom Holland, tem previsão de estreia no Brasil para 17 de fevereiro de 2022.