Trailer revela filme de romance que promete ser o After da Netflix

A Netflix segue a tendência de romances com o novo filme Através da Minha Janela. Após a fama com títulos como A Barraca do Beijo, a plataforma apimenta um pouco mais a trama e se aproxima de After.

A semelhança pode ser vista no trailer revelado pela plataforma de streaming. Assim como em After, Através da Minha Janela conta a história quente de dois jovens de mundos diferentes que se apaixonam.

Continua depois da publicidade

O primeiro filme, baseado no livro de Ariana Godoy, mostra a ardente química dos dois, que procuram resolver os sentimentos.

Através da Minha Janela não segue apenas a tendência vista em After. Por parte da Netflix é mais um filme com romance baseando em livros, como aconteceu com o citado A Barraca do Beijo e o também popular Para Todos os Garotos que Já Amei.

Confira abaixo o trailer nacional de Através da Minha Janela.

✍️ colocar ✍️ o ✍️ nome ✍️ do ✍️ crush ✍️ na ✍️ senha ✍️ do ✍️ wifi ✍️



Através da Minha Janela, meu novo filme baseado no livro da Ariana Godoy, estreia dia 4 de fevereiro. 🔥👀 pic.twitter.com/fo9aQkPoRg — netflixbrasil🍿 (@NetflixBrasil) January 4, 2022

Mais sobre Através da Minha Janela, novo filme da Netflix

Através da Minha Janela é a adaptação espanhola do livro de Ariana Godoy, uma popular escritora venezuelana especializada em histórias românticas.

Muita gente não sabe, mas a trama de Através da Minha Janela foi criada originalmente no site de fanfics Wattpad, que também representa a origem de franquias populares como After e a própria Barraca do Beijo.

Através da Minha Janela acompanha a história de Raquel, uma adolescente que tenta lidar com sua grande crush pelo vizinho Ares.

Mesmo sem ter trocado uma palavra com ele, Raquel decide fazer o vizinho se apaixonar por ela. Mas Ares não é o tipo de cara que se apaixona facilmente – o que faz a relação potencialmente quente precisar de um empurrãozinho.

O filme é uma produção de Marçal Forés e conta com Clara Galle, Julio Peña, Pilar Castro, Hugo Arbues e Eric Masip no elenco.

Clara Galle, a intérprete de Raquel, também faz parte do elenco da segunda temporada de The Boarding School: Las Cumbres, uma popular série do Amazon Prime.

Já Ares é interpretado por Julio Penã, famoso por viver Manuel Gutiérrez na novela argentina BIA, produzida pelo Disney Channel.

Através da Minha Janela chega em 4 de fevereiro na Netflix. Enquanto isso, os filmes de After estão no Amazon Prime Video.