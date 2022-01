Trama esquecida por Eternos cria problema para o MCU

Alerta de spoilers

Eternos apresenta algumas subtramas ao longo da história, a fim de aprofundar os personagens centrais. Uma delas, no entanto, não chega a ser resolvida apropriadamente e pode gerar problemas no futuro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

No filme de Chloé Zhao, é revelado que Thena (Angelina Jolie) sofre de mahd wy’ry, uma doença ocasionada pelo excesso de memórias dos Eternos, que faz ela perder o controle e atacar os amigos.

Ela luta contra os Eternos em alguns momentos, mas acaba sempre sendo acalmada por Gilgamesh e no fim do filme consegue recobrar a consciência para acabar com um deviante.

O problema é que Gilgamesh morre e, no fim, Thena vai com Druig e Makkari para o espaço, em busca de outros Eternos. Ela pode perder controle a qualquer momento e não há ninguém para acalmá-la.

Presos em um espaço confinado, isso pode trazer consequências trágicas para os personagens da Marvel. Quem sabe em uma continuação isso será abordado.

