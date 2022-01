Treinador que inspirou Time do Coração está no filme da Netflix; veja

Contém spoilers

Novo longa-metragem da Netflix, Time do Coração é inspirado na história de Sean Payton. Curiosamente, o próprio treinador aparece na produção.

Em Time do Coração, Kevin James interpreta Sean Payton, um treinador que decide liderar o time de futebol americano do seu filho depois de ser suspenso da NFL. O longa-metragem é baseado em uma história real.

O que é mais interessante é uma cena em que o próprio Sean Payton aparece. Ele interpreta um zelador que conversa rapidamente com o personagem principal.

Portanto, basicamente a cena consiste em Sean Payton conversando com a versão fictícia de si mesmo.

A participação especial se torna ainda mais curiosa porque o zelador interpretado por Sean Payton meio que motiva o Sean Payton de Kevin James, o que acaba sendo divertido.

Filme novo de Kevin James na Netflix

Time do Coração é o novo fruto da parceria de Kevin James com a Netflix. O ator possui um contrato com a gigante do streaming.

Kevin James é conhecido em Hollywood por suas muitas colaborações com Adam Sandler.

Eles estiveram juntos em várias comédias, e até mesmo na franquia de animação Hotel Transilvânia, com Adam Sandler dublando Drácula e Kevin James dando voz ao Frankenstein.

Time do Coração também conta com Taylor Lautner. O ator adquiriu popularidade por seu papel como Jacob Black em Crepúsculo.

Time do Coração está agora disponível na Netflix.