Uma “b*sta”? Fãs defendem dublagem após ataque

O crítico de cinema Pablo Villaça causou polêmica nas redes sociais ao criticar a dublagem, chegando a dizer que “filme dublado é uma bosta”. Prontamente, muitos internautas, profissionais do ramo ou não, foram defender a dublagem após tais comentários.

Tudo começou com um tweet de Villaça sobre o Big Brother Brasil 22 (BBB 22). “Eles estão exibindo filme DUBLADO? Achei que o VIP ganhasse presente, não punição”, escreveu o crítico de cinema.

Não demorou muito para ele ser rebatido na rede social. Muitos falaram sobre a importância da dublagem para crianças ou pessoas com algum tipo de problema que impossibilite ou dificulte a leitura.

Isso acabou levando a mais declarações de Villaça sobre o assunto, como:

“Acho que não fui muito claro: dublagem é necessária em filmes infantis e para quem tem problema de visão e/ou leitura. Mas mesmo assim é uma b*sta e mutila a obra. Não gostou de ouvir isso? Faz o que as dublagens fazem e grava por cima mudando o sentido”.

Logo em seguida, ele reiterou: “Ah, sim: filme dublado é uma b*sta”.

O assunto gerou mais e mais comoção nas redes, com envolvimento de profissionais da indústria da dublagem, ou da comunicação como um todo. Veja abaixo os tweets do crítico de cinema e algumas reações.

Reação nas redes sociais

“Pessoal, não se estressem com um certo crítico de cinema que vive atacando a dublagem aqui no Twitter. Fui informado por um amigo meu, que conhece ele pessoalmente faz muitos anos, que não vale a pena, é uma pessoa muito complicada. Ignorem, portanto. Fiquemos em paz”, escreveu Guilherme Briggs, conhecido por dublar personagens como o Superman, Buzz Lightyear, Cronk, Freakazoid e muito mais.

Já Clarice França, autora de Oculi, rebateu Pablo Villaça escrevendo: “A pessoa contra dublagem de filme já já vai ser contra tradução de livro também ou não? Porque pela lógica torta aí… E ainda mais o Brasil com uma dublagem fantástica, é de f*der”.

“Ser contra dublagem é uma opinião tão estapafúrdia que não é digna nem de ser respondida. É só bait mesmo”, tuitou a jornalista e pesquisadora Beatriz Blanco.

“Quem você acha que incomoda mais? Quem dá chilique por conta de dublagem, ou quem reclama de localização? Porque meu deus, oh povo chato”, tuitou Carolina Moraes, community manager de Magic: The Gathering no Brasil.

No fim, é importante ressaltar que dublagem é extremamente importante em qualquer língua. Sem falar em filmes que ficam melhores dublados, como Stallone Cobra e A Nova Onda do Imperador.

Todos devem ter a opção de assistir filmes, séries ou jogar no idioma que preferirem.