Veja qual pode ser a história de Homem-Aranha 4 na Marvel

Homem-Aranha 4 está em desenvolvimento na Marvel e Sony. Se tratando de uma aventura solo do Peter Parker de Tom Holland, o filme deve continuar tramas indicadas em Sem Volta Para Casa.

Agora, Peter Parker está sozinho no mundo e pronto para entrar na universidade. Ao mesmo tempo, promete combater o crime ao estilo clássico, o que coloca esse Homem-Aranha do MCU próximo aos quadrinhos.

Esse novo cenário do Homem-Aranha tem tudo para ser conectado com o Venom. Em uma cena pós-créditos, o simbionte da Sony deixa uma partícula sua para trás, sugerindo que o alien cria também raízes nesse mundo.

Com esses importantes pontos, pode-se prever qual pode ser a história de Homem-Aranha 4 na Marvel e Sony. Confira abaixo o que pode acontecer com o herói de Tom Holland depois de Sem Volta Para Casa.

A história que Peter Parker pode ter em Homem-Aranha 4

Homem-Aranha 4 coloca o Peter Parker de Tom Holland no pior cenário dele. O herói está isolado, sem a Tia May, Ned, MJ ou os Vingadores – que estão separados desde Ultimato por falta de uma estrutura.

Um Peter Parker para baixo e em busca da sobrevivência é um alvo em cheio para o pedaço de Venom que ficou na Terra. Assim como nos quadrinhos e nos filmes com Tobey Maguire, o Homem-Aranha deve passar a trabalhar para o Clarim Diário e ter que se virar em pagar o aluguel enquanto combate o crime.

Sozinho, o Venom deve dar um poder (e confiança) que o herói da Marvel nunca teve – mesmo com a tecnologia. Assim, essa união é esperada em Homem-Aranha 4, com as consequências podendo ser terríveis para Peter Parker.

No meio disso é esperado que Tobey Maguire e Andrew Garfield não apareçam dessa vez. O fim de Sem Volta Para Casa, com o traje caseiro e mais tradicional do Homem-Aranha, aponta para uma aventura realmente solo de Peter Parker.

Na vida pessoal, Peter pode tentar recuperar a relação com Ned e MJ. Ao mesmo tempo, por estar chegando na universidade, Gwen Stacy (ou uma versão dela) pode ser introduzida.

Além de Venom, outro desafio para o herói da Marvel pode ser Kraven, o Caçador. Com todos esquecendo Peter, o vilão pode aparecer para caçar o personagem com poderes de aranha – até mesmo, quem sabe, pela união com Venom.

Como se sabe, a Sony tem um filme em desenvolvimento com Kraven para 2023. O problema, nesse caso, seria o intérprete. Aaron Taylor-Johnson conseguiu o papel, sendo que o mesmo ator foi o Mercúrio do MCU em Vingadores: Era de Ultron.

Apesar disso, o multiverso está confirmado e Kraven podia até ganhar um segundo intérprete nesse caso.

Com os indicativos e Homem-Aranha 4 em desenvolvimento, os fãs devem esperar um pouco pelo novo filme da Marvel e Sony com Tom Holland. Uma previsão otimista é para 2024, levando em conta que o MCU tem grandes projetos anunciados até o fim de 2023.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas.

