Vilão mais ridículo dos X-Men pode ser incrível no MCU

Um dos vilões mais ridículos dos X-Men poderia ser incrível no MCU. Trata-se do Sr. Sinistro.

O Sr. Sinistro é um ótimo personagem e um inimigo interessante para os X-Men, mas alguns fãs nunca o levaram muito a sério. O seu nome é pouco inspirado e o seu visual é bastante exagerado e, alguns casos, meio que bobo.

Continua depois da publicidade

O Sr. Sinistro era um cientista doentio que passou anos tentando criar a forma de vida perfeita, o que o levou a uma rivalidade com os X-Men. Ele já esteve ligado a vários outros inimigos dos mutantes, como o conhecido Apocalipse.

Como um personagem manipulador, Sr. Sinistro geralmente opera nos bastidores, usando outras pessoas para alcançar seus objetivos. Ele pode ser exagerado e um pouco teatral, mas existe algo nesse vilão que realmente se encaixou na história dos X-Men.

Mas, por que exatamente ele seria uma boa combinação para o MCU? Como apontado pelo Comic Book Resources, existem alguns motivos, e eles são bem simples.

Sr. Sinistro seria interessante no MCU

Em primeiro lugar, o MCU costuma abraçar o lado ridículo de alguns de seus personagens, o que seria adequado para o Sr. Sinistro. Com suas excentricidades, ele poderia ser um vilão bem divertido no cinema, ao mesmo tempo em que demonstra uma certa imponência com seu poder.

Em segundo lugar, o Sr. Sinistro poderia ser usado com os X-Men no MCU logo de cara porque o personagem nunca teve uma adaptação para o cinema. A Fox tentou, por anos, adaptar o vilão em uma de suas produções, mas ele nunca chegou a aparecer.

Enquanto vilões como Magneto e Apocalipse podem ser guardados para depois (especialmente o primeiro, que já apareceu várias vezes), o Sr. Sinistro seria uma escolha interessante para rivalizar com os X-Men em sua introdução no MCU.

Um reboot da equipe está em desenvolvimento para o universo compartilhado, embora ainda não exista uma previsão de lançamento.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.