Vilão secreto de Eternos é inspirado pelo Homem de Ferro

Quem é o vilão Black Roger, referenciado em Eternos? Este antagonista secreto possui algo em comum com o Homem de Ferro.

Em uma história em quadrinhos da Marvel, o aventureiro cósmico Starfox, interpretado por Harry Styles em Eternos, enfrenta o Dark Roger, que poderia ser o Black Roger mencionado no longa-metragem do MCU.

Black Roger é aparentemente um célebre monarca do Planeta Mistério. O planeta é literalmente chamado de “mistério” porque ninguém no universo conseguiu encontrar sua localização.

Seu monarca, Dark Roger, também conhecido como Black Roger, prefere assim e também fica escondido até que finalmente decida emergir.

Na Marvel Comics, Dark Roger é mostrado usando uma armadura cinza, com um visual que parece inspirado nos trajes de Tony Stark, o Homem de Ferro. Não se sabe muito sobre a versão do vilão no MCU, ou mesmo se pode aparecer em alguma produção no futuro.

