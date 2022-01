Vingadores: Ultimato pode ter origem secreta de novo herói da Marvel

Uma nova teoria afirma que Vingadores: Ultimato pode conter a origem secreta do Cavaleiro da Lua no MCU. Como se sabe, o herói da Marvel está com série confirmada no Disney+.

Até o momento, praticamente todas séries no streaming contaram com uma ligação com Vingadores: Ultimato. No caso de Cavaleiro da Lua, o trailer do seriado pode ter dado uma pista sobre essa conexão.

A prévia mostra que o Cavaleiro da Lua deve seguir o arco clássico do personagem nos quadrinhos. Nele, Marc Spector sofre do transtorno de personalidade múltipla, vivendo como diferentes pessoas.

O bilionário e mercenário, então, é escolhido pelo Deus do Egito Khonshu para virar o seu avatar, ganhando grandes poderes. Como nos quadrinhos, a série do Disney+ deve colocar monstros da antiguidade na vida do herói, fazendo até ele acreditar que está em um hospício violento.

Vingadores: Ultimato pode ser o evento que cria a conexão entre Marc Spector e o Deus do Egito. Nos quadrinhos, Khonshu explica que os deuses usavam os egípcios como peões até que a passagem para um local chamado Othervoid foi fechada.

Esse reino é onde os deuses como Khonshu ficaram presos. Por conta disso, os deuses começaram a atravessar dimensões com pensamentos e projeções, criando conexões com avatares para atuarem na Terra.

Khonshu é revelado como um vilão que usa o Cavaleiro da Lua para libertar os deuses e começar uma invasão na Terra.

Assim, a teoria é que as pessoas apagadas no estalo de Thanos foram para outra dimensão, possivelmente encontrando os deuses do Egito. Lá, esses seres poderosos escolheram avatares para que a invasão começasse assim que o estalo do Hulk em Vingadores: Ultimato traz todos de volta.

A teoria não é nada maluca e poderia muito bem ser confirmada. Agora, resta saber como a Marvel traz a origem do herói em Cavaleiro da Lua.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Knight. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+. Já Vingadores: Ultimato está na plataforma.

