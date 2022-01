Vito Corleone, de O Poderoso Chefão, e Coringa têm conexão que fãs não conhecem

Os filmes da DC e a franquia de O Poderoso Chefão contam com uma conexão que é pura aclamação. Os papéis de Coringa e Vito Corleone possuem uma marca única quando se trata de Oscar.

Os dois papéis são os únicos da história do cinema que ganharam dois prêmios Oscar com atores diferentes. Isso só aumenta o prestígio das duas franquias.

Os filmes do Batman, do qual o Coringa é conhecido, já tiveram um total de 26 indicações, ganhando 5 Oscars. Enquanto isso, a franquia de O Poderoso Chefão conseguiu 28 indicações, com nove prêmios ganhos.

Nesses números impressionantes, os papéis renderam quatro prêmios ao todo. Marlon Brando venceu em 1973 o Oscar de Melhor Ator por ser Vito Corleone. Dois anos depois, Robert de Niro conquistou o troféu como Melhor Ator Coadjuvante por ser um jovem Vito Corleone.

Na franquia do Batman, como os fãs devem ter percebido até aqui, isso também aconteceu. Primeiro, Heath Ledger venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por ser o Coringa em Batman: O Cavaleiro das Trevas.

Em 2020, Joaquin Phoenix venceu o Oscar de Melhor Ator pelo filme solo do Coringa, baseado no vilão do Batman da DC. Até esse momento, apenas mais um papel tem a chance de conseguir essa marca.

Anita pode repetir marca de Coringa e Vito Corleone

Anita é a personagem de Amor, Sublime Amor que pode repetir os feitos de Coringa e Vito Corleone, de O Poderoso Chefão. Na versão clássica, Rita Moreno ficou com o papel e conquistou o prêmio.

A famosa venceu a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar de 1962. Além disso, a famosa se tornou a primeira artista latino-americana a conquistar a honraria.

Agora, Ariana Debose pode seguir os passos de Rita Moreno. A atriz teve o mesmo papel na nova versão de Amor, Sublime Amor.

Mesmo com chances menores, Ariana Debose aparece em lista de possíveis indicados. Com essa história, quem sabe, a atriz até ganhe uma torcida para repetir o feito que já aconteceu com Coringa e Vito Corleone.

O Oscar 2022 acontece em 27 de março.