Viúva Negra: Filme da Marvel perdeu bilhões de reais

O lançamento simultâneo de Viúva Negra no cinema e no Disney+ se mostrou ainda pior para Marvel e Disney. Após um processo da estrela Scarlett Johansson, o Deadline afirma que o longa perdeu US$ 600 milhões, ou R$ 3,4 bilhões por causa da pirataria.

O que acontece é que a estreia no Disney+ facilitou para que cópias piratas fossem distribuídas online. Sendo assim, muitos internautas assistiram ao filme da Marvel sem pagar.

O site garante que Viúva Negra foi pirateado mais de 20 milhões de vezes. O preço do Acesso Premium do Disney+ nos EUA é de US$ 30 (no Brasil foi de R$ 69).

Esse prejuízo foi um dos motivos do processo da atriz da Marvel contra a Disney. Com a chegada no streaming, Scarlett Johansson alegou uma quebra de contrato, já que a estrela perderia parte dos lucros de bilheteria – um acordo entre a artista e o estúdio foi feito depois.

Para se ter uma ideia, Viúva Negra faturou cerca de US$ 60 milhões, ou R$ 340 milhões, com o Acesso Premium do Disney+. É um valor 10 vezes menor do que foi perdido para pirataria.

Gavião Arqueiro resolve mistério da Viúva Negra

O quinto episódio de Gavião Arqueiro explica por que Yelena Belova, a irmã de Natasha Romanoff, que deve se tornar a nova Viúva Negra, vai atrás de Clint Barton.

Na cena pós-créditos de Viúva Negra vemos ela visitando o túmulo de Natasha e lá ela recebe a missão de matar Clint, ao ser dito que ele foi responsável pela morte de Romanoff. Não é explicado, no entanto, por que ela acreditaria que o Gavião Arqueiro mataria Natasha. A série do Disney+ explica tudo.

Yelena Belova desaparece com o estalo de Thanos, voltando cinco anos depois. Nesse meio tempo, a Viúva Negra morre e, claro, Belova só descobre isso ao voltar. Por isso ela acaba acreditando que Clint matou a irmã dela.

Além disso, é revelado que Eleanor Bishop foi quem contratou Yelena para matar o Gavião Arqueiro, em parceria com o Rei do Crime, com quem está envolvida.

O filme Viúva Negra e a série do Gavião Arqueiro estão no Disney+.

