Wallace & Gromit vai ganhar nova sequência na Netflix

Após anunciar A Fuga das Galinhas 2, a Netflix trouxe outra novidade para os espectadores. Uma sequência de Wallace & Gromit também está em desenvolvimento na plataforma.

O filme será o primeiro a contar com os personagens desde Wallace & Gromit: Uma Questão de Miolo e Morte, de 2008. A previsão de lançamento para novidade é de 2024.

A direção fica com Nick Park ao lado de Merlin Crossingham. A história vai mostrar Gromit preocupado de que Wallace se tornou dependente das próprias invenções.

A propriedade faz parte do estúdio Aardman, bem como A Fuga das Galinhas. Confira abaixo o anúncio.

E pra esse anúncio ficar ainda melhor: uma sequência de Wallace & Gromit também está chegando por aqui em 2024. PODE ME ENCHER DE FILME DE MASSINHA QUE TÁ POUCO. pic.twitter.com/qLwOl1ocpM — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 20, 2022

Mais sobre A Fuga das Galinhas 2

A plataforma confirmou que está produzindo o filme Chicken Run: Run of the Nugget, sequência do original. Por enquanto, a previsão de lançamento é para 2023.

O novo filme vai seguir o mesmo grupo de galinhas do original. Rocky e Ginger, a dupla principal da primeira história, retornam novamente com o mesmo espírito de comédia e aventura, enfrentando uma nova ameaça em A Fuga das Galinhas 2.

Na sequência, a dupla ganha uma filha chamada Molly. No elenco internacional, os protagonistas ganham novas vozes, com Thandie Newton e Zachary Levi. Bella Ramsey, de Game of Thrones, será Molly.

Os retornos ficam por conta de Imelda Staunton (Harry Potter, Pride) como Bunty, Jane Horrocks sendo Babs, e Lyn Ferguson como Mac.

Há também novos personagens em A Fuga das Galinhas 2 que são Frizzle (Josie Sedgwick-Davies), Fowler (David Bradley), Nick (Romesh Ranganathan), Fetcher (Daniel Mays), e o Dr. Fry (Nick Mohammed). A direção fica com Sam Fell.

Como se sabe, A Fuga das Galinhas é a maior bilheteria da história entre os filmes de animação stop-motion – sendo que o lançamento aconteceu em 2000.

O primeiro A Fuga das Galinhas está disponível na Netflix.