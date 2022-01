Willem Dafoe dá ideia para fazer Coringa 2 com Joaquin Phoenix

Os fãs da DC tem um favorito para ser um Coringa no futuro: Willem Dafoe, o Duende Verde de Homem-Aranha. Para GQ, o ator da Marvel comentou sobre o assunto e deu uma ideia para fazer um longa do vilão com Joaquin Phoenix.

Como se sabe, Joaquin Phoenix trouxe uma versão do vilão no cinema, em filme aclamado. Há rumores de Coringa 2 acontecer, mas nada até agora está confirmado.

Para juntar todos os desejos dos fãs, Willem Dafoe sugeriu ter um filme com dois Coringas. Para o ator de Homem-Aranha, seria uma possibilidade interessante para história.

“Teria algo interessante em ter um Coringa impostor. Então seria uma possibilidade ter um duelo de Coringas e alguém que não é o vilão dizendo que é. Abre uma oportunidade de uma história interessante, principalmente se você ter o Coringa de Joaquin Phoenix, e então alguém estiver imitando ou se baseando no que ele fez. Eu fantasio sobre isso. Mas, é a primeira vez que estou falando com alguém sobre isso”, contou Willem Dafoe.

Possivelmente, se existisse algo oficial, os fãs ficariam animados com uma proposta como essa para Coringa 2.

Joaquin Phoenix começa a mudar de ideia sobre Coringa 2

Inicialmente, Joaquin Phoenix, o Arthur Fleck, dizia que não faria uma sequência para Coringa. Porém, a última declaração do astro mostrou uma mudança de ideia.

Joaquin Phoenix deu uma entrevista ao Playlist, em que comentou sobre os rumores em torno de Coringa 2. O ator indicou que existem ideias, mas se recusou a confirmar se a sequência realmente irá acontecer.

Questionado se os rumores sobre Coringa 2 são verdadeiros, Joaquin Phoenix disse: “Eu não sei.”

“Eu realmente não sei. Começamos a pensar em algumas coisas quando estávamos filmando. É um personagem interessante. Existem mais coisas que poderíamos explorar com esse personagem. Mas se realmente pode acontecer? Eu não sei.”

Aclamado filme da DC, Coringa pode ser visto no HBO Max.