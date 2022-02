48 anos depois, como Leatherface mudou em novo Massacre da Serra Elétrica

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface é uma continuação direta do filme de 1974. Naturalmente, o assassino Leatherface mudou bastante desde então, algo que o diretor David Blue Garcia falou sobre.

O diretor conversou com o ScreenRant e falou sobre essa releitura do personagem e o que mudou e não mudou desde a década de 1970.

“Acho que a mudança mais notável é que ele envelheceu um pouco. As pessoas gostam de falar: ‘Ah, ele seria tão velho’ ou ‘Como seria para se mover ou levantar uma motosserra?’. E eu não acho que essas pessoas foram ao Texas e viram esses velhos fazendeiros que eu vi. Quero dizer, esses caras têm 80 anos e ainda carregam sacos de grãos e outras coisas nos ombros. Então, não tenho dúvidas de que Leatherface comendo e vivendo bem por 50 anos, sem comer fast food, seria um homem muito saudável e robusto”, disse o diretor.

“Mas ele não esteve na internet ou algo assim. Ele está basicamente vivendo no mesmo período mental do primeiro filme até entrar naquele ônibus e é como se ele viajasse no tempo de 1974 a 2022 e ele visse todos esses hipsters”, continuou David Blue Garcia.

Pelo trailer, nós sabemos muito bem o que acontece dentro desse ônibus citado pelo diretor.

Mais sobre O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

A direção do novo filme é de David Blue Garcia, com roteiro de Chris Thomas Devlin. Ele foi gravado na Bulgária, apesar de se passar no Texas, como o original.

O elenco conta com Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson e Jacob Latimore como um grupo de amigos que cometem o erro de viajar para longe demais da cidade grande.

O filme se passa bastante tempo após o primeiro O Massacre da Serra Elétrica. No entanto, trata-se do mesmo Leatherface, o assassino do original.

Ele esteve escondido desde então, tentando ser uma boa pessoa, até que essas pessoas novas o “despertam”.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface está disponível na Netflix.