A comédia romântica que todo mundo está vendo na Netflix

Seguindo o exemplo do primeiro filme, Crush à Altura 2 já domina o Top 10 da Netflix – tanto no Brasil quanto no exterior. O longa continua a história de Jodi, a adolescente que era zoada pelos colegas de escola por ser “alta demais”. A sequência introduz novos personagens e traz desenvolvimentos interessantes para a trama da protagonista.

“Protagonizar o musical da escola significa realizar um sonho, mas a pressão vem com tudo e abala a confiança e o relacionamento de Jodi”, afirma a sinopse oficial de Crush à Altura 2 na Netflix.

O primeiro filme de Crush à Altura – com o título original de Tall Girl – causou polêmica com seu lançamento na Netflix em 2019. Muita gente criticou o fato do filme tentar caracterizar uma garota branca, loira e ‘padrão’ como alguém oprimida por sua altura.

Se você deseja conferir Crush à Altura 2, explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco; veja.

Tudo sobre a trama de Crush à Altura 2 na Netflix

Em Crush à Altura 2, Jodi finalmente aprende a lidar com as pressões dos colegas e aceitar sua altura. A protagonista começa o filme apaixonada pelo namorado Dunks, e toma a decisão de tentar um papel na peça da escola.

Quando é escalada como a protagonista do musical da escola, Jodi começa a chamar a atenção dos outros garotos, ao mesmo tempo em que tenta controlar aquela “vozinha negativa” que todos ouvimos em nosso interior.

À medida que os ensaios se desenvolvem, e os amigos de Jodi lidam com seus respectivos problemas, a protagonista fica cada vez mais ansiosa.

Jodi tem dificuldades para lidar com a mudança da irmã Harper para Los Angeles, e com a chegada de um novo (e charmoso) pretendente.

“O que o futuro aguarda para Jodi? Será que ela vai conseguir superar a ansiedade?”, questiona uma análise do site Decider.

Quem está no elenco de Crush à Altura 2?

Muitos integrantes do elenco de Crush à Altura retornam no segundo filme, incluindo Ava Michelle como a protagonista Jodi.

Além de sua performance em Crush à Altura, Ava Michelle é famosa por participar do reality show Dance Moms.

A atriz e cantora Sabrina Carpenter também conta como Harper Kreymann, a irmã de Jodi.

Griffin Gluck, de Locke & Key e Vândalo Americano, vive Jack Dunkleman, o namorado de Jodi.

Anjelika Washington, de Stargirl, também volta como Fareeda Marks, a melhor amiga da protagonista.

O elenco de Crush à Altura 2 conta também com o reforço de Jan Luis Castellanos (13 Reasons Why) como Tommy, um colega que balança o coração de Jodi.

Crush à Altura 2 já está disponível na Netflix; confira abaixo o trailer do longa.