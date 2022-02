A fala arrepiante que Robert Pattinson tem em The Batman

Robert Pattinson é o novo Bruce Wayne do cinema, estrelando The Batman, de Matt Reeves. Uma fala arrepiante do ator no longa-metragem é “Eu sou a vingança”, o que é dito depois que o Batman dá uma surra em um criminoso, o que já havia sido mostrado no primeiro trailer.

A fala é uma homenagem para uma frase icônica da série animada do Batman dos anos 90, mas acontece que ela não estava no roteiro. Robert Pattinson improvisou esse momento, assim como uma violenta atitude do Batman.

Em entrevista à Fox News, o ator disse que, além da fala não estar no roteiro, na coreografia original, o Batman também não deveria dar os dois últimos socos depois de derrubar o criminoso.

Robert Pattinson adicionou alguns detalhes ao papel

O ator adicionou essa parte porque queria mostrar como o personagem pode sair de si em alguns momentos.

“A coreografia havia sido toda planejada antes mesmo de eu aparecer, exceto pelos dois últimos socos.”

“Eu disse que deveríamos adicionar alguns socos gratuitos para mostrar que é como se ele estivesse inconsciente, indicando que é um tipo totalmente diferente de Batman.”

Robert Pattinson acrescentou: “Eu realmente queria que ele dissesse a fala enquanto estava perdendo a consciência, como se estivesse fora de si. Eu queria que ele fosse muito perturbado.”

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março.