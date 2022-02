A melhor aparição de Stan Lee no cinema não é em filme da Marvel

Stan Lee é um dos pilares da Marvel, já que foi criador de muitos heróis importantes. Até por isso, nos cinemas, as produções criaram o costume de colocar o quadrinista parar fazer aparições nos longas baseados nos personagens.

Porém, o The Things lembra que a melhor aparição de Stan Lee no cinema não foi em um filme da Marvel. Nos longas, principalmente do MCU, o quadrinista sempre apareceu rapidamente, muitas vezes com apenas uma ou duas falas.

Continua depois da publicidade

Essa aparição seria em Barrados no Shopping, clássico de 1995 de Kevin Smith. O ator e diretor sempre gostou de colocar referências do mundo geek nos seus projetos, com o filme trazendo Stan Lee.

Nesse filme, Stan Lee aparece como um guru dos quadrinhos. Ele tem uma troca sincera com um super fã, o personagem Brodie, interpretado por Jason Lee.

Ao contrário das aparições rápidas, aqui Stan Lee tem uma cena de destaque.

“Ele foi adorável como esperávamos. Fizemos cartões porque ele tinha 74 anos. Eles disseram, ‘Tenha cuidado, ele já tem 74, a qualquer momento pode ir’. Stan viveu até quase os 96 anos”, relembrou Kevin Smith.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa quase homenageou Stan Lee

Alerta de spoilers

Stan Lee faleceu em 2018, mas já tinha gravado algumas participações especiais em filmes da Marvel: Vingadores: Ultimato e Capitã Marvel. O lendário quadrinista também quase apareceu, em termos, em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

No fim do filme do Cabeça de Teia, Peter Parker (Tom Holland) decide se reapresentar para MJ (Zendaya), que não tem mais memórias dele após o feitiço do Doutor Estranho.

No roteiro original, essa cena contaria com uma referência a Stan Lee, segundo o The Direct. Uma pessoa parecida com o quadrinista apareceria nesse momento do filme da Marvel.

“Ele para do lado de fora da loja de donut. Agora com decorações festivas. Luzes natalinas. Ele entra”, começa o trecho do roteiro. “Peter vê MJ falando e rindo junto de um cliente mais velho, alguém que se parece com Stan Lee”.

É incerto por que essa referência foi cortada. Possivelmente, a Marvel considerou inapropriado escalar alguém para se parecer com Stan Lee.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).

Veja a página do roteiro, abaixo.