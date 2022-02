Adam Sandler se junta a LeBron James em trailer de novo filme da Netflix

A Netflix lançou o trailer de Arremessando Alto, novo filme estrelado e produzido por Adam Sandler. LeBron James se junta ao ator na produção do longa-metragem.

A trama gira em torno de um olheiro apaixonado por basquete, que descobre um novo talento. A prévia deixa isso muito claro pelo monólogo de Adam Sandler.

Continua depois da publicidade

Vemos ele falando que é necessário amar o esporte e ele questiona ao atleta se ele ama basquete ou não, de forma bastante dramática.

Ao contrário de outros trabalhos de Adam Sandler na Netflix, esse parece ser um drama. O ator já foi elogiado por Joias Brutas previamente e parece estar investindo nesse lado.

Veja o trailer de Arremessando Alto, abaixo.

ISSO NÃO É UM TESTE



Adam Sandler e LeBron James se uniram num filme para contar uma história de amor ao basquete. Hustle estreia dia 10 de junho. 🏀💫 pic.twitter.com/ZTQN57l77u — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 18, 2022

“Um olheiro de time de basquete que está em baixa na carreira (Adam Sandler) descobre um jogador excepcional no exterior e traz o fenômeno para os EUA sem a aprovação do seu time. Agora, a dupla tem apenas uma chance de brigar por um espaço na NBA”, diz a sinopse oficial de Arremessando Alto.

Além de Adam Sandler, o elenco do filme da Netflix conta com Ben Foster, Robert Duvall, Queen Latifah, María Botto, Lyon Beckwith, David Hammond e Jordan Hull.

A direção é de Jeremiah Zagar, de We the Animals e In a Dream. Will Fetters, de Nasce Uma Estrela, assina o roteiro, junto de Taylor Materne.

Arremessando Alto estreia em 10 de junho na Netflix.