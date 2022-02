Ana de Armas estrela cenas de sexo pesadas na Netflix e teaser desconfortável

O ano de 2022 deve ser marcante para Ana de Armas, conhecida por 007: Sem Tempo Para Morrer. Na Netflix e no Amazon Prime Video, a atriz tem filmes com direito a cenas de sexo pesadas e um que ganhou um teaser desconfortável.

Na Netflix, Ana de Armas é a estrela de Blonde. O filme é uma mistura da história de Marilyn Monroe com um conto completamente fictício.

O símbolo de Hollywood interpretado por Ana de Armas deve ser colocado em situações brutais, envolvendo até mesmo violência sexual. Por isso, Blonde já causa discussão entre os fãs e uma certa preocupação.

Rumores dizem até mesmo que a Netflix chegou a adiar Blonde por causa das cenas pesadas de sexo.

Blonde é escrito e dirigido por Andrew Dominik. O diretor é conhecido por títulos como O Homem da Máfia e O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford.

A história usa como base o livro de mesmo nome lançado em 2000, escrito por Joyce Carol Oates. O conto traz uma versão fictícia da vida de Marilyn Monroe.

A trama conta com momentos de sexo, de violência sexual e passagens perturbadoras. A Netflix teria adiado Blonde por conta do nível exagerado de algumas cenas.

Blonde ainda não tem data marcada, mas chega em 2022. Do outro lado, Ana de Armas está em Águas Profundas, que tem estreia definida e traz um teaser bem desconfortável – veja abaixo.

Águas Profundas chega no Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video anunciou o filme Águas Profundas para 18 de março. O suspense erótico é estrelado por Ben Affleck e Ana de Armas, que namoravam na época das gravações, o que deixa o teaser mais desconfortável ainda.

O teaser mostra um pouco do tom do filme. Os personagens de Ben Affleck e Ana de Armas estão em um momento sexual, enquanto afirmam que há algo de errado com eles.

O astro é conhecido por papéis como Batman, enquanto Ana de Armas esteve em longas como Entre Facas e Segredos e 007: Sem Tempo Para Morrer. O namoro dos dois na vida real aconteceu entre 2020 e 2021.

Ben Affleck e Ana de Armas interpretam um casal que se vê envolvido em um mistério quando pessoas ao seu redor começam a aparecer mortas.

O casal evita o divórcio em um casamento sem amor, permitindo que cada um tenha amantes, mas as coisas se tornam mais complicadas quando alguns segredos são expostos.

O elenco de Águas Profundas também conta com Jacob Elordi. O ator estrelou a trilogia A Barraca do Beijo e Euphoria.

Ben Affleck e Ana de Armas se conheceram durante as gravações de Águas Profundas e começaram a namorar. Hoje, o astro namora Jennifer Lopez, com quem teve uma relação no começo dos anos 2000.

Águas Profundas chega em 18 de março no Amazon Prime Video. Já Blonde chega em 2022, ainda sem data específica.