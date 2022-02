Andrew Garfield tem uma condição para retornar ao papel do Homem-Aranha

A participação de Andrew Garfield em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa foi longe de ser uma surpresa, mas ainda assim deixou muitos fãs empolgados, a tal ponto que muitos gostariam de mais filmes do ator como Peter Parker.

No entanto, o astro tem uma condição para retornar à franquia, como deixou claro ao Entertainment Tonight.

“É um personagem que sempre será tão significativo para mim e tão bonito para mim. servindo seus semelhantes, servindo a humanidade e toda a vida”, disse o ator. “Então, se houver uma maneira de eu continuar a adicionar ao legado desse personagem de uma maneira que pareça servir ao público, aos temas que Stan Lee injetou nesse personagem, Estou aberto, é claro”.

Garfield continuou: “Sou muito, muito aberto, mas teria que ser muito, muito especial. Teria que ser muito, muito significativo e divertido e alegre, como foi fazer Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”.

Por enquanto, não há informações sobre Andrew Garfield retornar ao papel de Peter Parker.

Andrew Garfield interpretou o Homem-Aranha nos filmes da Sony

Novo filme do Homem-Aranha segue em cartaz

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield. Inclusive, Maguire e Garfield reprisam seu papéis de Homem-Aranha para iniciar este multiverso da Marvel nos cinemas.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).