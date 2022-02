Animais Fantásticos 3: Briga com J.K. Rowling pode explicar sumiço de atriz importante

Os materiais promocionais, incluindo os trailers e pôsteres, de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore parecem ter esquecido Katherine Waterston, que interpretou Tina Goldstein nos dois primeiros filmes da franquia. Há uma possível explicação para isso.

A personagem da atriz recebeu bastante destaque nos dois filmes, funcionando como interesse amoroso do protagonista Newt Scamander. No entanto, ela não aparece nos pôsteres e trailers do filme, o que deixou os fãs em dúvida acerca do porquê disso.

Tudo pode estar relacionado à transfobia de J.K. Rowling, autora de Harry Potter, que também é produtora e roteirista de Animais Fantásticos.

Katherine Waterston se posicionou abertamente contra Rowling no Instagram, compartilhando um artigo do The Guardian no stories do Instagram, que dizia que mulheres trans não representam uma ameaça às mulheres cis, mas que representamos uma ameaça para as pessoas trans quando as transformamos em párias.

Ela também compartilhou diversos trechos do artigo, como: “desculpe, você não pode ser feminista se não for a favor dos direitos humanos de todos, principalmente os direitos de outras mulheres”.

Katherine Waterston achou importante se posicionar contra transfobia

O Independent perguntou a ela como ela tomou a decisão de postar isso e ela respondeu:

“Acho que porque eu estava associada a um projeto de filme, porque estava associada a Animais Fantásticos, parecia importante comunicar minha posição”, disse ela. Vale ressaltar que ela se referiu à participação dela na franquia com verbos no passado, indicando que pode ter saído de Animais Fantásticos.

Katherine Waterston não é a única que se posicionou contra a intolerância de J.K. Rowling, mas seria a primeira a efetivamente pedir demissão, ou ser demitida, em razão disso.

Vale ressaltar, no entanto, que o envolvimento dela em Animais Fantásticos 3 ainda pode existir. Nenhuma informação oficial foi divulgadas sobre a atriz ter saído do projeto.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.