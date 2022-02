Apenas um ator foi morto no cinema por Schwarzenegger, Stallone e Willis

O trio Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Bruce Willis fez muito sucesso com os filmes de ação dos anos 1980 e 1990. Os astros até tentaram repetir a receita diversas vezes nos anos 2000, com projetos bem-sucedidos mais raros.

Porém, com tantos filmes parecidos de ação com um protagonista que tem instinto fatal, o certo é que o trio já matou muito no cinema. Mesmo com tantas mortes, uma curiosidade chama atenção.

Continua depois da publicidade

Apenas um ator conseguiu ser morto por Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Bruce Willis. Robert Patrick teve o destino terrível nas mãos do trio.

Nas três ocasiões, porém, Robert Patrick interpretava vilões. Recentemente, o ator pôde ser conferido em séries como Pacificador, do HBO Max, e The Walking Dead.

A primeira morte de Robert Patrick aconteceu em Duro de Matar 2. Bruce Willis mata o personagem do ator, o mercenário O’Reilly, com vários tiros.

O ator de Pacificador ainda se acostumaria com momentos como esse. Em O Exterminador do Futuro 2, Patrick é o T-1000, que se torna o grande rival do personagem de Arnold Schwarzenegger.

Após uma luta durante o filme inteiro, com o T-1000 parecendo ser indestrutível, o exterminador de Arnold Schwarzenegger consegue matar o rival com uma bazuca.

O último a “chegar lá” foi Sylvester Stallone, com o filme Cop Land. Robert Patrick interpretou um policial corrupto, que é morto pelo xerife do protagonista.

Além do trio, Patrick ainda foi morto por Demi Moore em As Panteras Detonando. A curiosidade é que Moore é ex-esposa de Bruce Willis.