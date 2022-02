Aragorn ou Jaime Lannister? Quem é o melhor cavaleiro da fantasia

No gênero fantasia sempre haverão guerreiros espadachins. E se tivéssemos que escolher entre Aragorn (O Senhor dos Aneís) e Jaime Lannister (Game Of Thrones). Quem vence, ou melhor, quem é o grande guerreiro dentro do gênero de fantasia. Vamos aos candidatos, primeiro.

Aragorn (Viggo Mortensen) enfrentando Jaime Lannister (Nikolaj Coster Waldau) é algo que os fãs dos filmes sempre irão debater. Dentro do seu gênero, e de seus universos, ambos são os melhores. Quem sabe analisando um a um chegamos a um veredicto.

Batalhas

No critério “Corpos na conta” a vitória de Aragorn é esmagadora. Não só pela quantidade de inimigos abatidos, o guerreiro é descendente de Númenor, uma grande raça humana. Isso o dá força, sabedoria e vida maiores. Em outras palavras, Aragorn é sobre humano quando comparado a Jamie.

Experiência

Aragorn é mais velho, mas Jamie tem grande experiência em batalha também. Ele luta desde os 13 anos, venceu Brienne de Tarth e é recomendado por Arthur Dayne e Barristan Selmy. Mesmo assim, Aragorn é mais rápido e forte durante toda a batalha, ele pouco se cansa durante uma grande batalha. Aragorn vence de novo.

Armadura

Jamie obviamente utiliza uma grande armadura nas batalhas, já Aragorn é conhecido por usar pouca, ou nenhuma (A Sociedade do Anel, não me deixa mentir). Aqui temos um detalhe importante, Aragorn teria que dar mais golpes para atravessar a armadura de Jamie. Um golpe certeiro poderia derrubar Aragorn ou feri-lo gravemente. Aqui Jamie vence.

Temos um vencedor – Aragorn

Claro que aqui Aragorn sempre estará em vantagem por causa de sua raça, mesmo Jamie tendo os seus méritos. Aragorn não teria a intenção de matá-lo, mas iria fazer a luta demorar e cansar o adversário com uma armadura pesada que o deixa lento – o que pode ser o trunfo.

A trilogia de O Senhor dos Anéis pode ser vista no HBO Max. Todas as temporadas de Gam Of Thrones também estão disponíveis na HBO Max.