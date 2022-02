As pistas sobre o retorno do Wolverine de Hugh Jackman na Marvel

Alguns rumores indicam que o Wolverine de Hugh Jackman pode retornar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), da Marvel.

Como relatado pelo Distractify, existem algumas pistas que apontam para essa participação.

Em primeiro lugar, é preciso mencionar que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) será cheio de participações especiais.

O conceito de multiverso permite que várias ideias legais sejam exploradas e, depois do grande sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), a Marvel teria resolvido acrescentar ainda mais aparições surpresas.

Pensando em personagens do passado que poderiam ter um retorno impactante, o Wolverine de Hugh Jackman é uma das escolhas mais óbvias.

O ator marcou seu nome em Hollywood como o anti-herói, de modo que muitas pessoas não conseguem imaginar outro intérprete para o personagem.

A partir disso, alguns fãs começaram a ligar os pontos.

Hugh Jackman havia chamado a atenção ao compartilhar uma imagem com Kevin Feige, presidente da Marvel, o que muitos entenderam como um possível indício de que o ator retornaria como Wolverine em alguma produção.

Com os novos rumores, é mesmo possível que Hugh Jackman estivesse indicando uma participação em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Mesmo que não esteja confirmado, existe uma chance de acontecer.

O possível retorno do Wolverine de Hugh Jackman

Além disso, boatos também apontam para uma participação do Professor Xavier de Patrick Stewart. Foram até mesmo vazadas algumas supostas artes mostrando o criador dos X-Men.

Como todos sabem, o Wolverine de Hugh Jackman e o Professor Xavier de Patrick Stewart são do mesmo universo, então caso um apareça, nada impede que o outro também tenha uma participação.

Isto, por si só, também serve como uma pista.

Mas existe um problema nisso tudo. Essas versões de Wolverine e Professor Xavier já morreram, tendo uma despedida emocionante em Logan.

Até por conta disso, tanto Hugh Jackman quanto Patrick Stewart declararam que haviam se aposentado de seus papéis icônicos.

Realmente vale a pena reverter aquela despedida emocionante para que os personagens voltem em participações especiais?

Essa é uma questão que os fãs também discutem. Mas seja como for, espere por muitas aparições surpresas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), com ou sem Wolverine de Hugh Jackman.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

