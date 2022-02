Astro achava que Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa era uma ideia estúpida

Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa, da Sony e Marvel é um dos grandes filmes baseados em quadrinhos. O longa reuniu as versões de Homem Aranha/Peter Parker em um aventura fantástica e nostálgica. Andrew Garfield que fez o personagem em O Espetacular Homem-Aranha achou a ideia inicial “estúpida”.

Em entrevista para o programa The Graham Norton Show ele diz que, “Eu estava distante do personagem do personagem há algum tempo, por isso achei estúpido, afinal um homem de 38 anos em um collant, era complicado”.

Continua depois da publicidade

O apresentador inclusive comentou como os uniformes são intimidadores para os atores entrarem nele. O encontro de sua versão, junto com Tobey Maguire e Tom Holland é um grande momento de Homem-Aranha 3.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa nas telonas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

Homem Aranha 3 continua em exibição nos cinemas. O longa já entrou no Top 10 de maiores bilheterias da história.

Aliás, o filme do Homem-Aranha não deve chegar na plataforma da Disney após o período de exibição nos cinemas. Assim, por hora, a garantia de ver Sem Volta Para Casa é nas telonas, por causa do acordo entre as produtoras. Os filmes anteriores com Tom Holland não estão na plataforma, por exemplo.