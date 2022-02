Astro da Marvel se junta a filme da Barbie com estrelas da DC e Blade Runner

Simu Liu, mais conhecido por interpretar o personagem titular em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, está em negociações para estrelar o vindouro filme da Barbie.

Margot Robbie, de O Esquadrão Suicida e Aves de Rapina, lidera o elenco, como a personagem titular, enquanto Ryan Gosling, de Blade Runner 2049, será o Ken.

Ainda não foi divulgado qual será o papel do ator da Marvel no filme, o Deadline aponta que a trama está sendo mantida em segredo.

Pouco antes, America Ferrera, de Ugly Betty, também foi anunciada como parte do elenco, com o papel também não tendo sido divulgado.

Mais sobre o filme da Marvel

Greta Gerwig, indicada ao Oscar por Lady Bird e Adoráveis Mulheres, é responsável pela direção do filme da Barbie. Ela escreveu o roteiro junto de Noah Baumbach.

O produtor Josey McNamara disse estar ansioso pelo filme (via THR) e que não é o que esperamos.

“Você acha que sabe o que é um filme com Margot como Barbie, mas Greta e Noah o subverteram, e mal podemos esperar para fazê-lo”.

E Robbie acrescentou em uma entrevista à Vogue: “Ele vem com muita bagagem! E muitas conexões nostálgicas. Mas com isso vêm muitas maneiras emocionantes de atacá-lo”.

As gravações do filme da Barbie começam ainda no começo de 2022. Ainda não há data de lançamento.