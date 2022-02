Astro de O Esquadrão Suicida vai ser vilão em filme do Coiote

John Cena, de Pacificador e O Esquadrão Suicida, foi escalado para o filme do Coiote, que tem o título Coyote vs Acme. O longa da Looney Tunes vai ser um híbrido de computação gráfica e live-action.

Com isso, o astro da DC deve aparecer em live-action – não estando em algum papel de dublagem. A informação é de que John Cena é o vilão do longa.

A informação do The Hollywood Reporter é que John Cena será um advogado que defende a Acme nos tribunais. O homem deve ser o grande adversário do Coiote nesse filme, que promete ser uma mistura de drama de tribunal com comédia de família.

As gravações começam em março de 2022, no Novo México. O astro de O Esquadrão Suicida ainda não se pronuncia sobre o papel.

Mais sobre o filme do Coiote

O cineasta David Green assume o filme Coyote vs. Acme. O longa híbrido de live-action e animação será centrado no personagem mais conhecido por tentar pegar o Papa-Léguas.

Como os fãs devem lembrar, a Acme é a empresa que dá explosivos para o Coiote tentar pegar o rival. No entanto, os planos nunca funcionam e ele sempre se dá mal.

Nesse longa, o Coiote vai para os tribunais processar a Acme por causa dos produtos defeituosos. O personagem terá ajuda de um advogado azarado que vai lutar contra a grande empresa que tem o ex-chefe dele como representante.

Um dos trabalhos mais conhecidos do diretor Green é As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras. O cineasta terá o roteiro de Samy Burch.

Com o astro de O Esquadrão Suicida, Coyote vs Acme ainda não tem previsão de estreia.