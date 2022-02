Astro de The Big Bang Theory quase interpretou herói da DC

The Big Bang Theory já mostrou algumas vezes os personagens centrais vestidos como super-heróis e um deles quase interpretou um herói da DC nos cinemas.

O diretor e roteirista Kevin Smith revelou que Jim Parsons, o Sheldon, estava cotado para viver o Homem-Borracha em filme animado.

“Eu estava mergulhando fundo em um dos meus laptops procurando por uma foto antiga e encontrei um roteiro para o Homem-Borracha que escrevi para um desenho animado há dois anos ou algo assim”, revelou ele no podcast FatMan Beyond.

“Eu esqueci completamente disso e eles me pagaram para escrever e então eles não seguiram adiante”, revelou Kevin Smith.

“Ele é um cara tão legal, Jim Parsons”, acrescentou Smith. “Que cara adorável, ele seria a voz do Homem-Borracha. Então eu olhei para o roteiro e fiquei tipo, ‘Uau cara, eles me pagaram para escrever isso e isso nunca vai acontecer'”.

Astro de Big Bang Theory revela sacrifícios que fez durante a série

Kunal Nayyar revelou que teve muitos sacrifícios por causa de The Big Bang Theory. O Raj do seriado contou que abriu mão de muitos momentos com a família para estrelar o seriado.

A declaração foi feita em entrevista com Tim Lovejoy e Simon Rimmer. O desabafo foi feito após o ator de Raj comentar que concordou com o fim de The Big Bang Theory após 12 temporadas.

“Eu acho que sim, acho que 12 anos foram suficientes. Eu acho que era hora de todos nos mudarmos e termos novos planos em nossas vidas”, declarou o ator.

A família do ator sempre permaneceu na Índia, mesmo com o sucesso de Kunal Nayyar em The Big Bang Theory.

“As pessoas não percebem os sacrifícios feitos em uma temporada. Para mim morar longe de todos na Índia, eu perdi vários momentos como aniversários e velórios”, desabafou o astro.

O ator de Raj concluiu que o fim de The Big Bang Theory também foi bom para que todos tivessem mais tempo com as famílias.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.