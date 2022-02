Astros da Marvel, Avatar e Velozes e Furiosos se reúnem em filme

Hello Stranger, novo filme de thriller com direção de April Mullen, reunirá estrelas de vários filmes famosos em seu elenco.

Robbie Amell (The Flash), Jordana Brewster (Velozes e Furiosos) e Sam Worthington (Avatar) já estavam confirmados como parte desse novo grande time, e um novo nome acabou de chegar: Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis).

Com esse elenco de peso, o novo projeto acaba sendo uma união de estrelas da DC, Marvel, Avatar e Velozes e Furiosos, algumas das maiores franquias dos últimos anos.

O que sabemos até agora sobre o novo longa é que ele acompanhará a história de Faye, uma viúva que substitui seu falecido marido Evan por um simulador de androide (SIM).

Este SIM de Evan se parece muito com o Evan de verdade, mas Faye não sente o mesmo amor por ele e, então, ele tentará “reconquistá-la”. Ao mesmo tempo, ele está fugindo de um agente do governo que persegue os SIMs que se tornaram conscientes, já que estes podem ser uma ameaça para a humanidade.

Com isso, o filme acaba se aproximando um pouco do enredo de Blade Run

ner e de Inteligência Artificial, clássicos do cinema, e deve chegar nos cinemas em 2023.

Avatar 2 também estreia em 2023

Sam Worthington terá dois filmes nos cinemas no mesmo ano.

“Eu acho que a história de Avatar 2, e a força da história, é o que Jim sempre faz em qualquer um de seus filmes: ele escreve em temas universais que são maiores do que qualquer gênero”, diz o diretor James Cameron.

Ele continua: “E se você pensar sobre isso, não existe um tema mais universal do que a família. No centro de cada uma de nossas sequências está a família Sully. Quais são as dinâmicas pelas quais os pais passam para proteger sua família?”, acrescentou Landau.

O produtor também revelou que cada uma das continuações de Avatar contará uma história que se resolve dentro do próprio filme, mas que, ao todo, contam uma grande história maior.

Avatar 2 tem estreia prevista para 16 de dezembro de 2022. Já o primeiro filme está disponível no Disney+.