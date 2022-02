Aterrorizador: Veja ator que fez Pennywise como Coringa

Há quem acredite que Barry Keoghan, de Eternos, interpretará o Coringa em The Batman, mas nada foi confirmado por enquanto. Enquanto isso, um artista imaginou Bill Skarsgård, o Pennywise de It: A Coisa, como o icônico vilão.

O artista William Gray imaginou duas versões do Coringa se fossem interpretadas por Skarsgård. Ao todo foram três imagens publicadas no Instagram.

A primeira mostra o astro de It: A Coisa caracterizado como Coringa em uma camisa de força. Já a segunda e a terceira mostram ele mais próximo, com parte do rosto desfigurado.

Dito isso, vale apontar que Bill Skarsgård não está no elenco de The Batman, tampouco há qualquer rumor sobre ele estar no filme, trata-se apenas de uma arte de fã.

Veja as imagens, abaixo.

The Batman chega nos cinemas com Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.