Ator cotado para Doutor Estranho 2 diz que não sabe quem é o herói

Muitos fãs acham que Patrick Stewart está em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), após a voz dele aparentemente estar no trailer do filme da Marvel. O astro, que interpretou o Professor Xavier em X-Men, tem a perfeita resposta para tais rumores.

Naturalmente, Stewart não pode revelar se ele está ou não no filme – a menos que expressamente autorizado pela Marvel, é claro.

O eterno Capitão Picard foi perguntado se ele está no filme por Ethan Alter, do Yahoo Entertainment. Em uma mistura de ironia e a educação de sempre, o ator respondeu:

“Quem é o Doutor Estranho?”. Pouco após ele caiu na risada junto do entrevistador.

Já a Jamie Lovett, do ComicBook, o ator disse acerca dos rumores dele estar em Doutor Estranho 2: “Sabe, as pessoas têm imitado minha voz desde que subi no palco 60 anos atrás. Então, eu não posso ser responsabilizado por isso”.

Veja o trecho da entrevista do astro de X-Men, abaixo.

Benedict Cumberbatch estrela Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

