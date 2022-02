Ator de Arrow vira Elvis Presley em trailer do filme do Rei do Rock

O filme de Elvis Presley enfim ganhou o primeiro trailer nacional. O longa se chama simplesmente Elvis e é estrelado por Austin Butler, que esteve em Arrow, da DC.

O trailer tem dois destaques. O primeiro é a aparição de Austin Butler como o Elvis do cinema.

Já o segundo é Tom Hanks, que se transforma em Tom Parker, o empresário que descobriu o Rei do Rock. A direção dessa cinebiografia é de Baz Luhrmann, de O Grande Gatsby e Moulin Rouge!.

Com a prévia, a Warner Bros confirma a estreia também de Elvis. O filme chega em 14 de julho de 2022.

Confira abaixo o trailer de Elvis, com o ator de Arrow e Tom Hanks.

Mais sobre Elvis, o filme do Rei do Rock

O filme aborda a vida e a música de Elvis Presley (Austin Butler) sob o prisma da sua tumultuada relação com seu empresário enigmático, o coronel Tom Parker (Tom Hanks). A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker, que se estendeu por mais de 20 anos, desde a ascensão de Presley à fama até seu estrelato sem precedentes, tendo como pano de fundo a evolução da paisagem cultural e a perda da inocência na América. No centro dessa jornada está uma das pessoas mais importantes e influentes na vida de Elvis, Priscilla Presley.

Ao lado de Tom Hanks e Austin Butler, a premiada atriz de teatro Helen Thomson (Rake) interpreta a mãe de Elvis, Gladys; Richard Roxburgh (Moulin Rouge!) retrata o pai de Elvis, Vernon; e Olivia DeJonge (A Visita) interpreta Priscilla.

Com Luke Bracey (Até o Último Homem) como Jerry Schilling; Natasha Bassett (Ave, César!), como Dixie Locke; David Wenham (a trilogia O Senhor dos Anéis), como Hank Snow; Kelvin Harrison Jr. (Os 7 de Chicago) no papel de B.B. King; Xavier Samuel (A Saga Crepúsculo: Eclipse) como Scotty Moore; e Kodi Smit-McPhee (Ataque dos Cães) como Jimmie Rodgers Snow.

O elenco conta ainda com Dacre Montgomery (série Stranger Things) no papel do diretor de TV, Steve Binder, ao lado dos atores australianos Leon Ford (The Pacific) como Tom Diskin; Kate Mulvany (O Grande Gatsby) como Marion Keisker; Gareth Davies (Hunters) como Bones Howe; Charles Grounds (Podres de Rico), como Billy Smith; Josh McConville (A Ilha da Fantasia), como Sam Phillips; e Adam Dunn (série Home and Away) como Bill Black.

Para interpretar icônicos artistas da música no filme, Luhrmann contou com a cantora e compositora Yola, como Irmã Rosetta Tharpe; o modelo Alton Mason, como Little Richard; o texano de Austin, Gary Clark Jr., como Arthur Crudup; e a artista Shonka Dukureh, como Willie Mae “Big Mama” Thornton.

Com o ator de Arrow e Tom Hanks, Elvis chega em 14 de julho de 2022.