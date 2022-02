Ator de Ataque dos Cães recusou ser novo vilão da Marvel

Kodi Smit-McPhee, indicado ao Oscar 2022 por Ataque dos Cães, foi procurado pela Sony para ser o vilão Camaleão, da Marvel, no filme de Kraven, o Caçador. O ator teve que recusar a proposta.

Além do famoso filme da Netflix, o ator também já esteve nos filmes dos X-Men, da Fox. Smit-McPhee foi o Noturno nestes longas.

Continua depois da publicidade

Jeff Sneider revelou que a Sony ofereceu o papel do vilão de Homem-Aranha ao ator. A recusa veio por conta de conflitos de agenda do astro de Ataque dos Cães.

O filme de Kraven, o Caçador, deve apresentar esse rival clássico do Homem-Aranha ao público. Como revelado, outros vilões do herói devem estar no longa, como o Camaleão.

Mais sobre o filme de Kraven, o Caçador

Kraven, o Caçador é um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha, embora não seja tão famoso quanto Duende Verde ou Doutor Octopus. A história em quadrinhos Homem-Aranha: A Última Caçada de Kraven é considerada uma das mais marcantes do Cabeça de Teia.

Kraven terá direção de J.C. Chandor. Ele já comandou O Ano Mais Violento e Operação Fronteira.

O vilão vai ser interpretado por Aaron Taylor-Johnson. Russell Crowe, de Gladiador, também está no elenco.

A Sony planeja outros muitos projetos no universo do Venom, como da Madame Teia e da Mulher-Aranha. Mas ao que parece, esses ainda estão em começo de desenvolvimento – ao contrário de Morbius, longa com Jared Leto que está perto de ser lançado.

Kraven já conta com uma data de lançamento. Estreia em 12 de janeiro de 2023.

Já Ataque dos Cães segue disponível na Netflix.