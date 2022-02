Ator de Eternos dá notícia decepcionante sobre seu personagem

Alerta de spoilers

Kit Harington interpreta Dane Whitman em Eternos. O personagem não tem muito o que fazer no filme da Marvel e apenas aparece no começo e no fim do longa-metragem, mas a cena pós-créditos indica que ele irá se tornar o Cavaleiro Negro, tais quais os quadrinhos.

O ator participou do programa The Zoe Ball Breakfast Show, da BBC, e falou sobre quando poderemos ver mais do personagem dele, mas a notícia é decepcionante.

Ball perguntou a ele qual o futuro de Dane Whitman, se algo está acontecendo nos bastidores e quando poderemos esperar ver o Cavaleiro Negro.

“Parece uma resposta muito política, mas, quero dizer, é emocionante para mim porque o último filme, como qualquer um que o viu, meio que cria uma ideia de que eu posso ir mais longe”, respondeu Kit Harington.

“Então, espero… Mas acho que sempre que você está respondendo perguntas sobre essas coisas, as pessoas apontam para você e dizem ‘mentiroso’ como se você soubesse mais do que as outras pessoas”, disse ele.

Rindo, ele diz que “genuinamente não tem ideia”, acrescentando que está apenas “esperando por uma ligação”.

Eternos está disponível no Disney+

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

