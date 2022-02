Ator de Harry Potter enganou fã de 7 anos sobre momento dos filmes

Tom Felton, o Draco de Harry Potter, confessou que mentiu para uma fã de 7 anos em uma sessão de perguntas e respostas. Porém, o astro contou que fez isso por um bom motivo.

O caso foi revelado para Square Mile. Em uma edição da Comic-Con, Tom Felton foi questionado pela fã mirim sobre como era voar em uma vassoura.

O intérprete de Draco começou uma resposta bem realista. Porém, percebeu que estava acabando com a magia da menina.

“Dolorido! Horrível! Você senta em um cano de metal e jogam vento contra o seu cabelo”, respondeu o astro. E o rosto dela fica assim – (Felton imita um rosto de decepção). Então, eu percebi: ‘É uma das melhores experiências da sua vida. Quantos anos você tem? Sete? Daqui quatro anos você vai ver como é ótimo'”, mudou rapidamente Tom Felton.

Ou seja, tudo foi pelo bem da fã de Harry Potter.

Robert Pattinson achou horrível gravar um dos filmes do Harry Potter

Robert Pattinson entrou no radar de Hollywood com Harry Potter e o Cálice de Fogo, no qual interpretou Cedrico Diggory. O ator disse que a experiência de gravar o filme foi “terrível”.

Pattinson disse ter gravado a cena do labirinto, do terceiro ato do filme, primeiro, o que provou ser um grande desafio para ele, que não tinha experiência com esse tipo de cena ainda.

“Eu nunca tinha feito qualquer coisa com efeitos especiais e ação, foi algo bem grande na época. Foi muito, muito intimidador”, lembrou Robert Pattinson.

O ator ainda disse que leu um livro de atuação no método antes de trabalhar no filme de Harry Potter, mas não absorveu muito do processo.

“A única coisa da qual eu realmente saí foi se esforçar muito antes de cada cena. Esse foi basicamente meu único conceito de como me preparar para uma cena”, disse Pattinson.

Por conta disso, ele disse que a equipe de maquiagem precisava refazer constantemente os ferimentos no rosto dele, porque ele acidentalmente “derretia” a maquiagem.

Os filmes do Harry Potter estão no HBO Max.