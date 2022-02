Ator de Homem-Aranha 3 aparece com novo visual em filme da DC; veja

O ator J. K. Simmons, que recentemente esteve em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), apareceu com um novo visual nos bastidores de Batgirl, novo longa-metragem da DC.

A produção terá o seu retorno como Comissário Gordon.

Imagens do set de Batgirl mostram o ator de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) com uma aparência um pouco mais jovem de seu Comissário Gordon, o que levou alguns fãs a especularem que a cena sendo gravada é um flashback.

Confira abaixo as novas imagens do ator de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) no set de Batgirl, da DC.

O retorno de J. K. Simmons como Comissário Gordon

Na Marvel, J. K. Simmons é conhecido por seu papel como J. Jonah Jameson. Ele interpreta esse personagem desde a clássica trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi.

O ator teve a oportunidade de voltar como J. Jonah Jameson no MCU, ainda que como uma nova versão do personagem.

Essa nova versão apareceu em Homem-Aranha: Longe de Casa e no recente Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

Na DC, J. K. Simmons assumiu o papel de Comissário Gordon em Liga da Justiça. Muitos imaginaram que ele nunca retornaria como o personagem, até que veio o convite para Batgirl.

Batgirl terá lançamento na HBO Max, mas ainda não há uma data de estreia.