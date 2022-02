Ator de Homem-Aranha praticou falas em frente ao espelho “muito chapado”

Durante uma aparição no Graham Norton Show, o ator Andrew Garfield revelou que costumava praticar as falas do Homem-Aranha de Tobey Maguire enquanto estava chapado durante a sua época na escola de teatro.

Curiosamente, anos mais tarde, o próprio Andrew Garfield acabou sendo escalado como o personagem da Marvel quando Tobey Maguire deixou o papel.

Continua depois da publicidade

“Ele é meu Homem-Aranha. Eu praticava as suas falas no espelho quando estava na escola de teatro, eu estava muito chapado na época”, disse Andrew Garfield sobre o seu carinho pela versão de Homem-Aranha de Tobey Maguire.

O ator acrescentou que, na época, um de seus amigos se divertia enquanto ele praticava as falas. Ninguém poderia imaginar que Andrew Garfield seria escolhido como um novo Homem-Aranha alguns anos depois.

“Ele ria e olhava para mim como quem dizia: ‘Você nunca vai interpretar o Homem-Aranha.’ Mas aqui estamos nós.”

Andrew Garfield retornou em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Andrew Garfield retornou para uma participação ao lado de Tobey Maguire em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), estrelado por Tom Holland.

Juntando as três versões do Homem-Aranha no cinema, o longa-metragem se mostrou um grande sucesso com o público e com a crítica.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) ainda está em cartaz em alguns cinemas brasileiros.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.