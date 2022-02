Ator de The Flash levanta suspeitas de Ben Affleck mentir sobre adeus como Batman

Ben Affleck reprisará o papel do Batman em The Flash e ele indicou que essa será a última vez que irá interpretar o herói da DC nos cinemas. Ezra Miller, que vive o velocista, no entanto, levantou dúvidas sobre esse assunto.

No stories do Instagram, Miller publicou um print de uma notícia sobre Ben Affleck retornar “uma última vez” ao papel do Batman.

Continua depois da publicidade

No entanto, em cima da imagem, ele escreveu “HA HA HA” em vermelho, indicando que Affleck continuará no papel.

Ezra Miller pode estar apenas provocando os fãs, claro, mas parece que ele sabe mais do que estão dizendo. Veremos quando o filme estrear.

Veja a foto de Ezra Miller, abaixo.

The Flash está chegando

The Flash enfim terá a história do Barry Allen dos cinemas com Ezra Miller.

A trama envolverá o Ponto de Ignição, o que indica que os fãs devem esperar múltiplas realidades e viagens no tempo.

Na aventura, o herói estará acompanhado de famosos personagens da DC. Entre eles, a Supergirl, que como mencionado, no filme fica com a atriz Sasha Calle.

Os mentores do Flash nesse filme serão duas versões do Batman. Uma é a de Liga da Justiça, interpretado por Ben Affleck, enquanto a segunda é a de Michael Keaton, dos filmes clássicos de Tim Burton.

A direção é de Andy Muschietti. O cineasta ficou conhecido pelos filmes de It: A Coisa.

The Flash, novo filme da DC, está previsto para chegar em 4 de novembro de 2022.