Ator faz promessa sobre Aquaman 2

Patrick Wilson fez uma promessa sobre Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2). O ator disse que as cenas de ação da sequência serão grandiosas e malucas.

Patrick Wilson mostrou a sua empolgação em uma entrevista para o Comic Book. Ele retorna ao seu papel de Mestre do Oceano.

“Será incrível. Nós nos divertimos muito durante as gravações, posso garantir.”

Continuação terá grandes cenas de ação

“James Wan estabeleceu o que queria no primeiro e, claramente, teve um grande sucesso. Então, agora é a hora de explorar os limites.”

“As cenas de ação são inacreditáveis, com acrobacias malucas. São sequências de luta insanas e simplesmente incríveis.”

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) também contará com Jason Momoa e Amber Heard. O ator Willem Dafoe participou do primeiro Aquaman, mas ainda não está claro se ele retorna no elenco.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.